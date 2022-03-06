17 фанатов погибло во время матча чемпионата Мексики
Фото: твиттер "Атласа"
Массовая драка болельщиков произошла во время игры чемпионата Мексики между "Керетаро" и "Атласом".
По неофициальной информации, погибло 17 человек. Полиция штата Керетаро сообщила о 22 пострадавших, двое из них - в критическом состоянии.
Матч был прерван на 62-й минуте при счете 1:0 в пользу "Атласа". Поединок будет доигран в другую дату.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Сакатепек
|13
|27
|2
|Атланте
|13
|26
|3
|Тампико Мадеро
|13
|23
|4
|Универсидад Гвадалахара
|13
|22
|5
|Deportivo Tepic
|13
|21
|6
|Селайя
|13
|19
|7
|Mineros de Zacatecas
|13
|19
|8
|Э. Сантандер
|13
|18
|9
|Дорадос
|13
|17
|10
|Cimarrones de Sonora
|13
|17
|11
|Loros Universidad
|13
|16
|12
|UAEM Potros
|13
|14
|13
|Мерида
|13
|14
|14
|Коррекаминос УАТ
|13
|11