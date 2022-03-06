17 фанатов погибло во время матча чемпионата Мексики

Теги атласдеп. керетаро

17 фанатов погибло во время матча чемпионата МексикиФото: твиттер "Атласа"

Массовая драка болельщиков произошла во время игры чемпионата Мексики между "Керетаро" и "Атласом".

По неофициальной информации, погибло 17 человек. Полиция штата Керетаро сообщила о 22 пострадавших, двое из них - в критическом состоянии.

Матч был прерван на 62-й минуте при счете 1:0 в пользу "Атласа". Поединок будет доигран в другую дату.

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