Карпин отреагировал на информацию о переговорах с "Ростовом"

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Карпин отреагировал на информацию о переговорах с "Ростовом" Фото твиттер сборной России

Наставник сборной России Валерий Карпин прокомментировал информацию о возможном возвращении в "Ростов".

"Зачем мне с "Ростовом" переговоры вести? С ним не нужно вести переговоры. Там и так все переговорено уже. Если бы что-то знал, сказал бы", - заявил Карпин.

Напомним, что Карпин тренировал "Ростов" с 2017 по 2021 год. На данный момент клуб идет в РПЛ на 14-м месте.

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