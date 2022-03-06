Усман Дембеле еще не орпеделился со своим будущим

Теги барселонаусман дембеле

Усман Дембеле еще не орпеделился со своим будущим Фото: инстаграм Дембеле

Пока остается неизвестно, где продолжит карьеру вингер "Барселоны" Усман Дембеле.

По сведениям журналиста Téléfoot Жюльена Мейнара, 24-летний француз еще не принял окончательное решение о своем будущем.

Футболист контактировал с несколькими европейскими клубами, однако также не исключается продление контракта с "Барсой".

Действующий контракт Дембеле с клубом истекает по окончании сезона. В текущем сезоне на его счету два гола и 5 ассистов в 16 играх.

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