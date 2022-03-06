"Дженоа" и "Эмполи" не выявили победителя в матче Серии А
Фото: сайт "Эмполи"
В рамках 27-го тура итальянской Серии А "Дженоа" сыграл вничью с "Эмполи".
Турнирное положение команд осталось неизменным. "Эмполи" идет на 13-м месте, "Дженоа" - на 19-м.
"Дженоа" - "Эмполи" 0:0
"Дженоа": Сиригу, Хефти, Максимович, Эстигор, Васкес, Бадель, Стураро, Гудмундссон, Мелегони (Амири, 62), Портанова (Ровелла, 63), Йебоа (Дестро, 56).
"Эмполи": Викарио, Стоянович, Романьоли, Луперто, Паризи, Верре (Ла Мантия, 52), Бенасси (Бандинелли, 62), Байрами (Хендерсон, 62), Журковски (Тонелли, 73), Аслани (Штулац, 73), Пинамонти.
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|О
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|2
|Лацио
|26
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|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17