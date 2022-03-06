"Дженоа" и "Эмполи" не выявили победителя в матче Серии А

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"Дженоа" и "Эмполи" не выявили победителя в матче Серии АФото: сайт "Эмполи"

В рамках 27-го тура итальянской Серии А "Дженоа" сыграл вничью с "Эмполи".

Турнирное положение команд осталось неизменным. "Эмполи" идет на 13-м месте, "Дженоа" - на 19-м.

"Дженоа" - "Эмполи" 0:0

"Дженоа": Сиригу, Хефти, Максимович, Эстигор, Васкес, Бадель, Стураро, Гудмундссон, Мелегони (Амири, 62), Портанова (Ровелла, 63), Йебоа (Дестро, 56).

"Эмполи": Викарио, Стоянович, Романьоли, Луперто, Паризи, Верре (Ла Мантия, 52), Бенасси (Бандинелли, 62), Байрами (Хендерсон, 62), Журковски (Тонелли, 73), Аслани (Штулац, 73), Пинамонти.

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