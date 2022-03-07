Мбаппе избежал серьезного повреждения и готов сыграть против "Реала"
Фото: инстаграм Килиана Мбаппе
Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе готов сыграть против "Реала" в ответной игре 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Как сообщает L’Equipe, Мбаппе избежал перелома. У него выявлена гематома, следующее обследование пройдет завтра.
Ответный матч между "Реалом" и ПСЖ пройдет в среду, 9 марта, в 23:00 (мск). Первая игра завершилась победой парижан со счетом 1:0.
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Клопп ярко высказался о предстоящем матче с "Интером" в Лиге чемпионов
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|Страсбур
|27
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|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
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|13
|Нант
|28
|37
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|Брест
|28
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|15
|Метц
|28
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|16
|Дижон
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|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
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|Амьен
|28
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|28
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