Мбаппе избежал серьезного повреждения и готов сыграть против "Реала"

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Мбаппе избежал серьезного повреждения и готов сыграть против "Реала" Фото: инстаграм Килиана Мбаппе

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе готов сыграть против "Реала" в ответной игре 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Как сообщает L’Equipe, Мбаппе избежал перелома. У него выявлена гематома, следующее обследование пройдет завтра.

Ответный матч между "Реалом" и ПСЖ пройдет в среду, 9 марта, в 23:00 (мск). Первая игра завершилась победой парижан со счетом 1:0.

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