Пасторе могут дисквалифицировать на 12 игр

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Пасторе могут дисквалифицировать на 12 игрФото: инстаграм Пасторе

Хавбеку "Эльче" Хавьеру Пасторе грозит серьезное наказание по итогам матча с "Барселоной" (1:2).

Как сообщает Infobae, 32-летнего аргентинца могут дисквалифицировать на срок от четырех до 12 игр за оскорбление арбитра.

В конце матча футболист, находясь на скамейке запасных, назвал главного судью Алехандро Эрнандеса Эрнандеса "сукиным сыном".

После 27 туров "Эльче" занимает в Ла Лиге 14-е место.

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