"Барселона" согласовала контракт с Кристенсеном

Фото инстаграм Андреаса Кристенсена

"Барселона" согласовала условия контракта с защитником "Челси" Андреасом Кристенсеном.

По сведениям журналиста Фабрицио Романо, с футболистом подпишут пятилетнее соглашение с зарплатой 6 миллионов евро в год.

Отмечается, что договоренность между сторонами устная, никаких бумаг не подписывали.

Контракт Кристенсена с "Челси" истекает по окончании сезона и он уйдет свободным агентом.

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