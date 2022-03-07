"Барселона" согласовала контракт с Кристенсеном

Теги барселоначелсиандреас кристенсен

"Барселона" согласовала контракт с Кристенсеном Фото инстаграм Андреаса Кристенсена

"Барселона" согласовала условия контракта с защитником "Челси" Андреасом Кристенсеном.

По сведениям журналиста Фабрицио Романо, с футболистом подпишут пятилетнее соглашение с зарплатой 6 миллионов евро в год.

Отмечается, что договоренность между сторонами устная, никаких бумаг не подписывали.

Контракт Кристенсена с "Челси" истекает по окончании сезона и он уйдет свободным агентом.

Читайте также: Серхи Роберто покинет "Барселону" летом. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Успехи "Зенита" и ЦСКА, скандальная победа "Локомотива", осечка "Динамо": все результаты 20-го тура РПЛ

Успехи "Зенита" и ЦСКА, скандальная победа "Локомотива", осечка "Динамо": все результаты 20-го тура РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов