"Рубин" добыл победу над "Ахматом"

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"Рубин" добыл победу над "Ахматом"Фото: твиттер "Рубина"

В рамках 20-го тура РПЛ "Рубин" добыл выездную победу над "Ахматом".

"Ахмат" - "Рубин" 1:2

Голы: Уткин, 3 - 1:0, Лисакович, 50 - 1:1, Дрейер, 90 - 1:2

"Ахмат": Шелия, Тодорович, Нижич, Быстров, Богосовац, Тимофеев, Бериша (Умаев, 77), Харин (Карапузов, 55), Коновалов, Уткин (Швец, 88), Конате (Себаи, 55; Архипов, 88).

"Рубин": Дюпин, Самошников (Зотов, 46), Бегич, Тальби, Зуев, Уремович, Ломовицкий, Кварацхелия (Бакаев, 71), Дрейер, Хакшабанович, Лисакович (Онугха, 90).

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