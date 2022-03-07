Фото твиттер "Зенита"

Наставник "Зенита" Сергей Семак высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

После 20 туров "Зенит" лидирует в чемпионате, опережая "Динамо" на 5 очков.

"Впереди еще 10 туров - это 30 очков. Что такое пять очков, если впереди разыгрываются 30? Для вас, может быть уже, а для нас пять очков - это два тура. Поэтому не думаю, что это тот запас, который позволяет нам спокойно готовиться к следующей игре", - приводит слова Семака сайт клуба.

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