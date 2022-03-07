"Химки" оспорят результат матча с "Локомотивом"

Фото: твиттер "Химок"

"Химки" приняли решение подать протест на результат игры против "Локомотива" (2:3).

По сведениям "Матч ТВ", в ближайшее время подмосковный клуб оспорит результат матча в КДК РФС. В случае удовлетворения запроса "Локомотиву" присудят техническое поражение 0:3.

Напомним, что причиной протеста стало участие в матче нападающего Яна Кухты, который должен был отбывать дисквалификацию за красную карточку в чемпионате Чехии. В итоге Кухта забил победный гол.

Читайте также: Кухта дал комментарий о возможном техническом поражении "Локомотива" из-за его участия в матче с "Химками". | http://soccernews.ru