Фанаты "Зенита" посвятили баннер Ракицкому
Фото: телеграм "Ландскрона"
Фанаты "Зенита" выразили благодарность Ярославу Ракицкому, который ранее покинул клуб.
Во время игры с "Уфой" (2:0) болельщики "сине-бело-голубых" вывесили баннер с надписью: "Спасибо, мужик". Также они кричали "Спасибо, Ярик".
Ракицкий играл за "Зенит" с января 2019 по март 2022 года. За это время он провел 108 игр, забил 7 голов и отдал 11 результативных передач.
Читайте также: СМИ узнали причину ухода Ракицкого из "Зенита". | http://soccernews.ru
Комментарии
Лента новостей
-
"Шальке" назвал имя нового главного тренера
-
Рамос пропустит ответную игру против "Реала"
-
Успехи "Зенита" и ЦСКА, скандальная победа "Локомотива", осечка "Динамо": все результаты 20-го тура РПЛ
-
1
Фанаты "Зенита" посвятили баннер Ракицкому
-
"Химки" оспорят результат матча с "Локомотивом"
-
Семак высказался о чемпионской гонке в РПЛ
-
Отец Черышева рассказал об отношении к игроку в "Валенсии" на фоне последних событий в мире
-
"Рубин" добыл победу над "Ахматом"
-
"Барселона" согласовала контракт с Кристенсеном
-
Пасторе могут дисквалифицировать на 12 игр
-
Мбаппе избежал серьезного повреждения и готов сыграть против "Реала"
-
Кендзера близок к уходу из киевского "Динамо"
-
АПЛ прекратит трансляции матчей в России
-
"Астон Вилла" может выкупить Коутиньо
-
"Ньюкасл" нацелился на форварда "Сассуоло"
-
"Сочи" на 92-й минуте вырвал победу над "Ростовом"
-
"Зенит" уверенно победил "Уфу"
-
Мбаппе может не сыграть с "Реалом"
-
Пасторе может быть наказан за свое поведение во время матча с "Барселоной"
-
1
Клопп ярко высказался о предстоящем матче с "Интером" в Лиге чемпионов