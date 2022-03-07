Фанаты "Зенита" посвятили баннер Ракицкому

1 Теги зенит санкт-петербургярослав ракицкий

Фанаты "Зенита" посвятили баннер РакицкомуФото: телеграм "Ландскрона"

Фанаты "Зенита" выразили благодарность Ярославу Ракицкому, который ранее покинул клуб.

Во время игры с "Уфой" (2:0) болельщики "сине-бело-голубых" вывесили баннер с надписью: "Спасибо, мужик". Также они кричали "Спасибо, Ярик".

Ракицкий играл за "Зенит" с января 2019 по март 2022 года. За это время он провел 108 игр, забил 7 голов и отдал 11 результативных передач.

Читайте также: СМИ узнали причину ухода Ракицкого из "Зенита". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

ФИФА разрешила легионерам без санкций разрывать контракты с российскими клубами

Ответить

главное

Успехи "Зенита" и ЦСКА, скандальная победа "Локомотива", осечка "Динамо": все результаты 20-го тура РПЛ

Успехи "Зенита" и ЦСКА, скандальная победа "Локомотива", осечка "Динамо": все результаты 20-го тура РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов