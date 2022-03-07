Фанаты "Зенита" посвятили баннер Ракицкому

Фото: телеграм "Ландскрона"

Фанаты "Зенита" выразили благодарность Ярославу Ракицкому, который ранее покинул клуб.

Во время игры с "Уфой" (2:0) болельщики "сине-бело-голубых" вывесили баннер с надписью: "Спасибо, мужик". Также они кричали "Спасибо, Ярик".

Ракицкий играл за "Зенит" с января 2019 по март 2022 года. За это время он провел 108 игр, забил 7 голов и отдал 11 результативных передач.

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