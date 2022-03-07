Рамос пропустит ответную игру против "Реала"

Фото твиттер Серхио Рамоса

Защитник ПСЖ Серхио Рамос не сыграет в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Реала".

Как сообщает сайт клуба, 35-летний испанец не успел восстановиться от повреждения. Он будет заниматься по индивидуальной программе до конца недели.

В этом сезоне Рамос принял участие в пяти матчах и отметился одним голом.

Ответная игра между "Реалом" и ПСЖ пройдет 9 марта в 23:00 (мск).

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