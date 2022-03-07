"Ньюкасл" ведет переговоры по трансферу вингера "Байера"

Теги ньюкасл юнайтедбайер леверкузенмусса диабитрансферы

"Ньюкасл" ведет переговоры по трансферу вингера "Байера" Фото: инстаграм Диаби

"Ньюкасл" нацелился на вингера "Байера" Муссу Диаби.

Как сообщает Daily Mail, "сороки" готовы предложить за 22-летнего француза 60 миллионов евро, однако немецкий клуб требует 90 миллионов.

В этом сезоне на счету Диаби 15 голов и 9 ассистов в 31 игре.

Читайте также: "Ньюкасл" нацелился на форварда "Сассуоло". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Тоттенхэм" уничтожил "Эвертон" в матче АПЛ

"Тоттенхэм" уничтожил "Эвертон" в матче АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов