"Ньюкасл" ведет переговоры по трансферу вингера "Байера"

Фото: инстаграм Диаби

"Ньюкасл" нацелился на вингера "Байера" Муссу Диаби.

Как сообщает Daily Mail, "сороки" готовы предложить за 22-летнего француза 60 миллионов евро, однако немецкий клуб требует 90 миллионов.

В этом сезоне на счету Диаби 15 голов и 9 ассистов в 31 игре.

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