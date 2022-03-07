Невилл высказался о кандидатах на пост тренера "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Невилла

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл поделился мнением о кандидатах на пост тренера команды.

"Давайте посмотрим на Почеттино и тен Хага, которых постоянно упоминают. Что касается Почеттино, то мы даже не знаем, смогут ли они переманить его из ПСЖ. Есть ли у них характер, чтобы перейти в "Манчестер Юнайтед"?

Масштаб клуба, проблемы, которые у него есть в данный момент - есть ли у них индивидуальность и характер, а также способности к к стратегическому планированию, чтобы заниматься управлением на разных уровнях?

Оказывать влияние, взять на себя планирование тренировок, перестраивать стадион - все то, что сделал бы великий тренер. Я не уверен, что Почеттино и тен Хаг способны на это", - приводит слова Невилла Sky Sports.

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