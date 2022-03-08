"Атлетик" обыграл "Леванте" в матче Ла Лиги
Фото: твиттер "Атлетика"
В заключительной игре 27-го тура испанской Ла Лиги "Атлетик" одержал победу над "Леванте".
"Атлетик" - "Леванте" 3:1
Голы: Весга, 63 - 1:0, Уильямс, 76 - 2:0, Саррага (пен), 88 - 3:0, Де Фрутос, 90 - 3:1
"Атлетик": Унаи Симон, Де Маркос, Мартинес (Вивиан, 55), Йерай Альварес, Берчиче, Весга, Венседор (Печа, 78), Сансет (Саррага, 73), Беренгер, Уильямс (Вильялибре, 79), Муниаин (Уильямс, 73).
"Леванте": Карденас, Мирамон, Касерес (Кантеро, 71), Дуарте, Робер, Сон (Энрик Франкеса, 84), Мелеро (Мальса, 71), Пепелу, Моралес (Барди, 45), Рохер Марти (Дани Гомес, 84), Де Фрутос.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14