"Атлетик" обыграл "Леванте" в матче Ла Лиги

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"Атлетик" обыграл "Леванте" в матче Ла ЛигиФото: твиттер "Атлетика"

В заключительной игре 27-го тура испанской Ла Лиги "Атлетик" одержал победу над "Леванте".

"Атлетик" - "Леванте" 3:1

Голы: Весга, 63 - 1:0, Уильямс, 76 - 2:0, Саррага (пен), 88 - 3:0, Де Фрутос, 90 - 3:1

"Атлетик": Унаи Симон, Де Маркос, Мартинес (Вивиан, 55), Йерай Альварес, Берчиче, Весга, Венседор (Печа, 78), Сансет (Саррага, 73), Беренгер, Уильямс (Вильялибре, 79), Муниаин (Уильямс, 73).

"Леванте": Карденас, Мирамон, Касерес (Кантеро, 71), Дуарте, Робер, Сон (Энрик Франкеса, 84), Мелеро (Мальса, 71), Пепелу, Моралес (Барди, 45), Рохер Марти (Дани Гомес, 84), Де Фрутос.

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