Главные новости дня: 7 марта

Фото: сайт "Зенита"/ Вячеслав Евдокимов

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 7 марта.

"Зенит" уверенно победил "Уфу".

"Краснодар" победил "Урал" в матче РПЛ.

"Тоттенхэм" уничтожил "Эвертон" в матче АПЛ.

Матч Россия - Польша все-таки может состояться.

ФИФА разрешила легионерам российских и украинских клубов провести остаток сезона в других командах.

АПЛ прекратит трансляции матчей в России.

В Госдуме предложили расширить РПЛ за счёт иностранных клубов.

Стали известны полуфинальные пары Кубка Германии.

"Химки" оспорят результат матча с "Локомотивом".

Квинси Промес вошёл в топ-10 лучших бомбардиров в истории "Спартака".

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