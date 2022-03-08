Главные новости дня: 7 марта

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Главные новости дня: 7 мартаФото: сайт "Зенита"/ Вячеслав Евдокимов

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 7 марта.

"Зенит" уверенно победил "Уфу".

"Краснодар" победил "Урал" в матче РПЛ.

"Тоттенхэм" уничтожил "Эвертон" в матче АПЛ.

Матч Россия - Польша все-таки может состояться.

ФИФА разрешила легионерам российских и украинских клубов провести остаток сезона в других командах.

АПЛ прекратит трансляции матчей в России.

В Госдуме предложили расширить РПЛ за счёт иностранных клубов.

Стали известны полуфинальные пары Кубка Германии.

"Химки" оспорят результат матча с "Локомотивом".

Квинси Промес вошёл в топ-10 лучших бомбардиров в истории "Спартака".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Феерии "Манчестер Сити" и "Тоттенхэма", успехи "Арсенала" и "Ливерпуля": все результаты 28-го тура АПЛ

Феерии "Манчестер Сити" и "Тоттенхэма", успехи "Арсенала" и "Ливерпуля": все результаты 28-го тура АПЛ

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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