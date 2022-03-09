"Барселона" еще не приняла окончательное решение по Дани Алвесу

Фото: инстаграм Алвеса

Будущее защитника "Барселоны" Дани Алвеса остается неопределенным.

Ранее сообщалось, что "сине-грантовые" готовы продлить соглашение с 38-летним бразильцем до 2023 года.

Однако, по сведениям AS, руководство каталонского клуба примет окончательно решение в конце сезона.

Напомним, что летом "Барса" хочет подписать нового правого защитника. Также не исключается, что Сержиньо Дест останется в клубе.

В этом сезоне Алвес провел 7 игр, забил один гол и отдал три ассиста.

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