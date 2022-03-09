"Барселона" еще не приняла окончательное решение по Дани Алвесу
Фото: инстаграм Алвеса
Будущее защитника "Барселоны" Дани Алвеса остается неопределенным.
Ранее сообщалось, что "сине-грантовые" готовы продлить соглашение с 38-летним бразильцем до 2023 года.
Однако, по сведениям AS, руководство каталонского клуба примет окончательно решение в конце сезона.
Напомним, что летом "Барса" хочет подписать нового правого защитника. Также не исключается, что Сержиньо Дест останется в клубе.
В этом сезоне Алвес провел 7 игр, забил один гол и отдал три ассиста.
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|Гранада
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|Бетис
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|12
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|Реал Вальядолид
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|20
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|Мальорка
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