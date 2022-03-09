Тимощука хотят лишить всех титулов и наград на Украине
Фото: инстаграм Анатолия Тимощука
Комитет по этике и честной игре Украинской ассоциации футбола предлагает лишить Анатолия Тимощука всех титулов и наград.
"Тимощук, бывший капитан сборной Украины, мало того, что не сделал ни одного публичного заявления, так еще и не остановил свое сотрудничество с "Зенитом". В то время как другой бывший клуб украинца, "Бавария", публикует заявления и проводит акции в поддержку Украины, Тимощук продолжает молчать и работать на клуб.
Таким сознательным выбором Тимощук наносит ущерб имиджу украинского футбола", - говорится в заявлении УАФ.
Отмечается, что Тимощука хотят лишить тренерской лицензии Pro, всех государственных наград и почетных званий, а также всех титулов - победителя и серебряного призера чемпионата Украины, Кубка Украины, Суперкубка Украины.
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