Тимощука хотят лишить всех титулов и наград на Украине

Фото: инстаграм Анатолия Тимощука

Комитет по этике и честной игре Украинской ассоциации футбола предлагает лишить Анатолия Тимощука всех титулов и наград.

"Тимощук, бывший капитан сборной Украины, мало того, что не сделал ни одного публичного заявления, так еще и не остановил свое сотрудничество с "Зенитом". В то время как другой бывший клуб украинца, "Бавария", публикует заявления и проводит акции в поддержку Украины, Тимощук продолжает молчать и работать на клуб.

Таким сознательным выбором Тимощук наносит ущерб имиджу украинского футбола", - говорится в заявлении УАФ.

Отмечается, что Тимощука хотят лишить тренерской лицензии Pro, всех государственных наград и почетных званий, а также всех титулов - победителя и серебряного призера чемпионата Украины, Кубка Украины, Суперкубка Украины.

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