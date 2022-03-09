Коутиньо нужно согласиться на существенное понижение зарплаты ради трансфера в "Астон Виллу"

Фото: инстаграм Филиппе Коутиньо

Хавбек "Барселоны" Филиппе Коутиньо может продолжить карьеру в "Астон Вилле".

Как сообщает The Telegraph, для этого бразильцу придется существенно снизить зарплату. В "Барсе" футболист получал около 30 миллионов евро до уплаты налогов. На время аренды "Астон Вилла" взяла на себя 25% его зарплаты.

Напомним, что "Астон Вилла" арендовала Коутиньо до лета 2023 года с опцией выкупа за 40 миллионов евро.

Коутиньо провел за "львов" 7 игр, забил три гола и отдал три ассиста.

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