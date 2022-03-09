"РБ Лейпциг" нацелился на защитника "Реала"

Фото: инстаграм Марина

Защитник "Реала" Рафа Марин попал в сферу интересов "РБ Лейпцига".

Как сообщает Marca, немецкий клуб хочет летом переманить 19-летнего испанца, пообещав ему постоянную роль в основной команде. Однако игрок на хорошем счету в "Реале", поэтому клуб может не согласиться на его продажу.

Марин выступает за вторую команду "Реала". Его контракт рассчитан до лета 2024 года.

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