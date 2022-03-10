Неймар установил личный антирекорд в Лиге Чемпионов

Фото: инстаграм Неймара

Нападающий ПСЖ Неймар не смог отличиться в ответной игре 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Реала" (1:3).

Как сообщает AS, бразилец установил личный антирекорд в ЛЧ. Он впервые в своей карьере не смог забить ни одного гола в сезоне ЛЧ.

ПСЖ вылетел из турнира, уступив по сумме двух встреч "Реалу".

В этом сезоне на счету Неймара четыре гола и пять ассистов в 19 играх.

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