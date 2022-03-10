Гути зовет Мбаппе в "Реал"

Фото: инстаграм Гути

Экс-игрок "Реала" Гути обратился к форварду ПСЖ Килиану Мбаппе.

Напомним, что в ответной игре 1/8 финала Лиги Чемпионов ПСЖ проиграл "Реалу" со счетом 1:3. Единственный гол в составе парижан забил Мбаппе.

"Это твой дом, тебя ждут на "Бернабеу". Ты уже знаешь, где проходят волшебные ночи", - написал Гути в инстаграме.

Контракт Мбаппе с ПСЖ истекает по окончании сезона.

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