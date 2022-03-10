Гути зовет Мбаппе в "Реал"
Фото: инстаграм Гути
Экс-игрок "Реала" Гути обратился к форварду ПСЖ Килиану Мбаппе.
Напомним, что в ответной игре 1/8 финала Лиги Чемпионов ПСЖ проиграл "Реалу" со счетом 1:3. Единственный гол в составе парижан забил Мбаппе.
"Это твой дом, тебя ждут на "Бернабеу". Ты уже знаешь, где проходят волшебные ночи", - написал Гути в инстаграме.
Контракт Мбаппе с ПСЖ истекает по окончании сезона.
Читайте также: Мбаппе вошёл в топ-3 лучших бомбардиров Лиги Чемпионов среди французов. | http://soccernews.ru
Комментарии
Лента новостей
-
Официально: Карпин возглавил "Ростов"
-
Стыковой матч Россия - Польша могут перенести
-
Стало известно, какую сумму "Челси" сможет тратить на организацию матчей
-
"Арсенал" имеет большие планы на летнее трансферное окно
-
Бензема и Мбаппе 15 минут общались после матча "Реал" - ПСЖ
-
"Ювентус" интересуется Пулишичем
-
Президент ПСЖ определился с заменой для Почеттино
-
КДК РФС объяснил свое решение по матчу "Локомотив" - "Химки"
-
Смородская высказалась о возможной покупке Абрамовичем российского клуба
-
В "Химках" отреагировали на решение РФС по матчу с "Локомотивом"
-
Стали известны сроки восстановления Жиркова
-
Гути зовет Мбаппе в "Реал"
-
Правительство Великобритании не хочет, чтобы Абрамович получил деньги с продажи "Челси"
-
Неймар установил личный антирекорд в Лиге Чемпионов
-
Роналду продолжает тренироваться индивидуально
-
ПСЖ может уволить Почеттино
-
"Локомотив" избежал технического поражения в матче с "Химками"
-
Бензема вышел на третье место в списке лучших бомбардиров "Реала"
-
Министр спорта России Матыцин анонсировал изменение формата РПЛ
-
Доннарумма и Маркиньос - худшие игроки ПСЖ в матче с "Реалом" по версии L’Equipe
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14