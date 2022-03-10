Стали известны сроки восстановления Жиркова

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Главный врач "Химок" Николай Зоткин рассказал о травме защитника Юрия Жиркова.

"Мышечная структура не повреждена. Есть небольшое растяжение, однако травма несерьезная. Через неделю он приступит к работе в общей группе", - заявил врач клуба.

Напомним, что Жирков травмировался в дебютной игре за "Химки". Его заменили на 34-й минуте матча с "Локомотивом" (2:3).

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