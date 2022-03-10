В "Химках" отреагировали на решение РФС по матчу с "Локомотивом"

Фото: сайт "Химок"

Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков высказался о решении КДК РФС не наказывать "Локомотив" техническим поражением в матче 20-го тура РПЛ.

"Мы не понимаем, почему наш запрос не был удовлетворён. Ждём мотивировочную часть. Наши доводы говорят о том, что Кухта не имел права принимать участия в игре против "Химок".

Вы слышали часть "Локомотива", которые говорили, что если даже было нарушение, то оно должно было распространяться на кубковую игру с "Енисеем". И там должен был быть засчитан проигрыш. Однако мы не согласны с таким заявлением. Карточки, полученные в чемпионате, не распространяются на Кубки - и наоборот. Всё было занесено в электронную систему ФИФА, и Чешская федерация футбола уведомляла РФС о том, что Кухта имеет дисквалификацию", - приводит слова Терюшкова "Чемпионат".

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