Смородская высказалась о возможной покупке Абрамовичем российского клуба
Фото твиттер "Советский спорт"
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская отреагировала на информацию о том, что владелец "Челси" Роман Абрамович может купить российский клуб.
"Стоит ли Абрамовичу покупать российский клуб? Это невозможно! Галицкий был на российском рынке, однако все его счета арестовали", - приводит слова Смородской "Спорт-Экспресс".
Напомним, что Абрамович пытается продать "Челси", однако из-за санкций сделка находится под угрозой.
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