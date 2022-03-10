Смородская высказалась о возможной покупке Абрамовичем российского клуба

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Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская отреагировала на информацию о том, что владелец "Челси" Роман Абрамович может купить российский клуб.

"Стоит ли Абрамовичу покупать российский клуб? Это невозможно! Галицкий был на российском рынке, однако все его счета арестовали", - приводит слова Смородской "Спорт-Экспресс".

Напомним, что Абрамович пытается продать "Челси", однако из-за санкций сделка находится под угрозой.

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