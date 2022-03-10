"Ювентус" интересуется Пулишичем

Фото: инстаграм Кристиана Пулишича

Вингер "Челси" Кристиан Пулишич попал в сферу интересов "Ювентуса".

По сведениям Goal.com, туринский клуб попробует заполучить 23-летнего американца во время летнего трансферного окна.

Соглашение футболиста с клубом действует до лета 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 45 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Пулишича пять голов и три ассиста в 25 матчах.

Читайте также: "Ювентус" нацелился на Ляказетта. | http://soccernews.ru