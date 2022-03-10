"Ювентус" интересуется Пулишичем
Фото: инстаграм Кристиана Пулишича
Вингер "Челси" Кристиан Пулишич попал в сферу интересов "Ювентуса".
По сведениям Goal.com, туринский клуб попробует заполучить 23-летнего американца во время летнего трансферного окна.
Соглашение футболиста с клубом действует до лета 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 45 миллионов евро.
В этом сезоне на счету Пулишича пять голов и три ассиста в 25 матчах.
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|26
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|10
|Болонья
|26
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|11
|Кальяри
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|32
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|Сассуоло
|26
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|Фиорентина
|27
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|Удинезе
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|Торино
|26
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|Сампдория
|26
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|17
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|Лечче
|27
|25
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|СПАЛ
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