"Ювентус" интересуется Пулишичем

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"Ювентус" интересуется Пулишичем Фото: инстаграм Кристиана Пулишича

Вингер "Челси" Кристиан Пулишич попал в сферу интересов "Ювентуса".

По сведениям Goal.com, туринский клуб попробует заполучить 23-летнего американца во время летнего трансферного окна.

Соглашение футболиста с клубом действует до лета 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 45 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Пулишича пять голов и три ассиста в 25 матчах.

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