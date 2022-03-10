Стало известно, какую сумму "Челси" сможет тратить на организацию матчей

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Стало известно, какую сумму "Челси" сможет тратить на организацию матчей

Появилась новая информация касательно ограничений для "Челси" из-за санкций против Романа Абрамовича.

Как сообщает BBC, лондонскому клубу разрешено тратить 500 тысяч фунтов на организацию домашних игр. В эту сумму входит обеспечение безопасности, стюардов и питания.

На переезд команды для выездных игр можно выделить всего 20 тысяч фунтов.

Напомним, что Абрамович пытался продать клуб. Однако из-за санкций сделка под угрозой срыва.

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