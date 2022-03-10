Стало известно, какую сумму "Челси" сможет тратить на организацию матчей
Появилась новая информация касательно ограничений для "Челси" из-за санкций против Романа Абрамовича.
Как сообщает BBC, лондонскому клубу разрешено тратить 500 тысяч фунтов на организацию домашних игр. В эту сумму входит обеспечение безопасности, стюардов и питания.
На переезд команды для выездных игр можно выделить всего 20 тысяч фунтов.
Напомним, что Абрамович пытался продать клуб. Однако из-за санкций сделка под угрозой срыва.
Читайте также: "Челси" столкнётся с серьёзными ограничениями из-за санкций против Абрамовича. | http://soccernews.ru
Комментарии
Лента новостей
-
Официально: Карпин возглавил "Ростов"
-
Стыковой матч Россия - Польша могут перенести
-
Стало известно, какую сумму "Челси" сможет тратить на организацию матчей
-
"Арсенал" имеет большие планы на летнее трансферное окно
-
Бензема и Мбаппе 15 минут общались после матча "Реал" - ПСЖ
-
"Ювентус" интересуется Пулишичем
-
Президент ПСЖ определился с заменой для Почеттино
-
КДК РФС объяснил свое решение по матчу "Локомотив" - "Химки"
-
Смородская высказалась о возможной покупке Абрамовичем российского клуба
-
В "Химках" отреагировали на решение РФС по матчу с "Локомотивом"
-
Стали известны сроки восстановления Жиркова
-
Гути зовет Мбаппе в "Реал"
-
Правительство Великобритании не хочет, чтобы Абрамович получил деньги с продажи "Челси"
-
Неймар установил личный антирекорд в Лиге Чемпионов
-
Роналду продолжает тренироваться индивидуально
-
ПСЖ может уволить Почеттино
-
"Локомотив" избежал технического поражения в матче с "Химками"
-
Бензема вышел на третье место в списке лучших бомбардиров "Реала"
-
Министр спорта России Матыцин анонсировал изменение формата РПЛ
-
Доннарумма и Маркиньос - худшие игроки ПСЖ в матче с "Реалом" по версии L’Equipe
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18