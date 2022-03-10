Стыковой матч Россия - Польша могут перенести

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Стыковой матч Россия - Польша могут перенести

Журналист Иван Карпов поделился новой информацией касательно стыковой игры ЧМ-2022 между сборными России и Польши.

Напомним, что ранее ФИФА отстранила Россию от международных турниров и объявила об автоматическом выходе Польши в финал стыков.

"10 марта РФС получил уведомление, что УЕФА и ФИФА отказались от ускоренного порядка рассмотрения, поэтому оба дела будут слушаться в обычном порядке. При этом до конца текущей недели CAS должен вынести решение по приостановке обеспечительных мер в рамках дела УЕФА (т.е. возможности отмены изначального решения о запрете на участие в международных соревнований). В рамках дела ФИФА срок принятия аналогичного решения - следующая неделя.

Означает ли отказ в ускоренном рассмотрении дела, что сборная России не сыграет в стыковых матчах? Нет, на данный момент это в первую очередь зависит от решения CAS по приостановке обеспечительных мер. Если такое решение будет принято по делу ФИФА, то стыковые игры с участием сборной будут перенесены до момента вынесения итогового вердикта CAS.

Согласно кодексу CAS, не позднее 21 марта 2022 года РФС должен будет направить в CAS полную апелляционную жалобу, после чего в течение 20 дней последуют отзывы от ответчиков - ФИФА и УЕФА. По итогам обмена письменными позициями коллегией арбитров будет решен вопрос о необходимости слушаний по делу", - написал Карпов в твиттере.

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