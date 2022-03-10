Стыковой матч Россия - Польша могут перенести
Журналист Иван Карпов поделился новой информацией касательно стыковой игры ЧМ-2022 между сборными России и Польши.
Напомним, что ранее ФИФА отстранила Россию от международных турниров и объявила об автоматическом выходе Польши в финал стыков.
"10 марта РФС получил уведомление, что УЕФА и ФИФА отказались от ускоренного порядка рассмотрения, поэтому оба дела будут слушаться в обычном порядке. При этом до конца текущей недели CAS должен вынести решение по приостановке обеспечительных мер в рамках дела УЕФА (т.е. возможности отмены изначального решения о запрете на участие в международных соревнований). В рамках дела ФИФА срок принятия аналогичного решения - следующая неделя.
Означает ли отказ в ускоренном рассмотрении дела, что сборная России не сыграет в стыковых матчах? Нет, на данный момент это в первую очередь зависит от решения CAS по приостановке обеспечительных мер. Если такое решение будет принято по делу ФИФА, то стыковые игры с участием сборной будут перенесены до момента вынесения итогового вердикта CAS.
Согласно кодексу CAS, не позднее 21 марта 2022 года РФС должен будет направить в CAS полную апелляционную жалобу, после чего в течение 20 дней последуют отзывы от ответчиков - ФИФА и УЕФА. По итогам обмена письменными позициями коллегией арбитров будет решен вопрос о необходимости слушаний по делу", - написал Карпов в твиттере.
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|Группа A
|М
|О
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|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
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|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
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|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
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|3
|3
|4
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|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
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|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
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|3