Фердинанд высказался о вылете ПСЖ из Лиги Чемпионов

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Фердинанд высказался о вылете ПСЖ из Лиги Чемпионов Фото инстаграм Рио Фердинанда

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд поделился мнением о вылете ПСЖ из Лиги Чемпионов.

"Многие тренеры уже были в ПСЖ, становились чемпионами и терпели неудачи в Лиге Чемпионов. Мы увидели, что команда спасовала, и это не просто исключительный эпизод в текущем сезоне, это происходит каждый год, когда говорят: "Знаете, при том таланте, которым обладает ПСЖ, особенно в атаке, при их опыте, при количестве высококлассных футболистов в составе, у них есть шанс на победу".

И они поигрывают в четвертьфинале, полуфинале, финале. Вот что происходит. Это дисфункциональная команда, я думаю, именно так можно описать то, как они играют. Так что я не думаю, что нужно слишком уж активно указывать пальцем на Почеттино, потому что это происходит сезон за сезоном", - приводит слова Фердинанда Daily Mail.

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