Совмещение работы Карпина в сборной России и "Ростове" может прекратиться при одном условии

Фото твиттер сборной России

Глава РФС Александр Дюков высказался о продлении соглашения с наставником сборной России Валерием Карпиным.

"Национальная сборная продолжит собираться и работать. Вне зависимости от внешних факторов система подготовки футболистов должна функционировать. Мы доверяем Валерию Карпину и его штабу и положительно оцениваем результаты, которые показала команда под их руководством. Поэтому РФС принял решение продлить контракт с главным тренером сборной России и его помощниками до конца 2022 года.

С учeтом сложившейся ситуации РФС не возражает против совмещения Валерием Карпиным работы в сборной и в футбольном клубе "Ростов". Валерий Георгиевич - амбициозный тренер, которому нужна постоянная конкурентная практика и новые профессиональные вызовы.

При этом мы исходим из того, что обстоятельства могут измениться в любой момент. Поэтому РФС зафиксировал возможность прекратить совмещение работы тренера в сборной и клубе как только национальная команда вернет право выступления в международных соревнованиях", - приводит слова Дюкова сайт РФС.

Читайте также: Официально: Карпин возглавил "Ростов". | http://soccernews.ru