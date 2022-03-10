Карпин прокомментировал продление контракта с РФС и возвращение в "Ростов"
Фото: инстаграм Валерия Карпина
Наставник сборной России Валерий Карпин высказался о продлении соглашения с РФС и возвращение в "Ростов".
"Рад возможности продолжить работу с национальной сборной России. Надеюсь, что очень скоро наш футбол вернeтся на международную арену и мы сможем вновь участвовать в официальных играх.
Благодарен руководителям РФС и футбольного клуба "Ростов", которые в текущей ситуации согласовали возможность совмещения работы в сборной и в клубе", - приводит слова Карпина сайт РФС.
Напомним, что Карпин тренирует сборную России с июля 2021 года. В марте национальная команда должна была принять участие в стыках ЧМ-2022.
Читайте также: Официально: Карпин возглавил "Ростов". | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Челси" грозит серьезное наказание из-за Абрамовича
-
Карпин отказал двум клубам ради "Ростова"
-
Линекер оценил игру Бензема в матче с ПСЖ
-
Мбаппе отреагировал на вылет ПСЖ из Лиги чемпионов
-
Промес подозревается в торговле наркотиками
-
Бензема - лучший игрок недели в Лиге чемпионов
-
Неймар отреагировал на новость о драке с Доннаруммой
-
Карпин прокомментировал продление контракта с РФС и возвращение в "Ростов"
-
"Ювентусу" интересны сразу четыре футболиста "Челси"
-
Совмещение работы Карпина в сборной России и "Ростове" может прекратиться при одном условии
-
Стали известны финансовые требования Араухо
-
Фердинанд высказался о вылете ПСЖ из Лиги Чемпионов
-
В окружении Доннаруммы отрицают конфликт вратаря с Неймаром
-
Официально: Карпин возглавил "Ростов"
-
Стыковой матч Россия - Польша могут перенести
-
Стало известно, какую сумму "Челси" сможет тратить на организацию матчей
-
"Арсенал" имеет большие планы на летнее трансферное окно
-
Бензема и Мбаппе 15 минут общались после матча "Реал" - ПСЖ
-
"Ювентус" интересуется Пулишичем
-
Президент ПСЖ определился с заменой для Почеттино