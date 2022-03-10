Карпин прокомментировал продление контракта с РФС и возвращение в "Ростов"

Фото: инстаграм Валерия Карпина

Наставник сборной России Валерий Карпин высказался о продлении соглашения с РФС и возвращение в "Ростов".

"Рад возможности продолжить работу с национальной сборной России. Надеюсь, что очень скоро наш футбол вернeтся на международную арену и мы сможем вновь участвовать в официальных играх.

Благодарен руководителям РФС и футбольного клуба "Ростов", которые в текущей ситуации согласовали возможность совмещения работы в сборной и в клубе", - приводит слова Карпина сайт РФС.

Напомним, что Карпин тренирует сборную России с июля 2021 года. В марте национальная команда должна была принять участие в стыках ЧМ-2022.

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