"Интернасьонал" арендовал хавбека "Краснодара"

Теги интернасьоналкраснодарвандерсон

"Интернасьонал" арендовал хавбека "Краснодара"Фото: инстаграм Вандерсона

Хавбек "Краснодара" Вандерсон продолжит карьеру в "Интернасьонале".

Сообщается, что бразильский клуб арендовал игрока до конца 2022 года с возможностью выкупа.

Вандерсон выступает за "быков" с 2017 года. На счету бразильца 17 голов и 21 ассист в 130 играх.

Напомним, что Вандерсон не стал разрывать соглашение с "Краснодаром", а предпочел уход в аренду.

Читайте также: Кабелла покинул "Краснодар". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Ростов" объявил о переходе Хаджикадунича в "Мальме"

"Ростов" объявил о переходе Хаджикадунича в "Мальме"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Фламенго Фламенго 38 90
2 Сантос Сантос 38 74
3 Палмейрас Палмейрас 38 74
4 Гремио Гремио 38 65
5 Атлетико Паранаенсе Атлетико Паранаенсе 38 64
6 Сан-Паулу Сан-Паулу 38 63
7 Интернасьонал Интернасьонал 38 57
8 Коринтианс Коринтианс 38 56
9 Форталеза Форталеза 38 53
10 Гоияс Гоияс 38 52
11 Байя Байя 38 49
12 Васко да Гама Васко да Гама 38 49
13 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 38 48
14 Флуминенсе Флуминенсе 38 46
15 Ботафого Ботафого 38 43
16 Сеара Сеара 38 39
17 Крузейро Крузейро 38 36
18 КСА КСА 38 32
19 Чапекоенсе Чапекоенсе 38 32
20 Аваи Аваи 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов