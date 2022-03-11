"Интернасьонал" арендовал хавбека "Краснодара"
Фото: инстаграм Вандерсона
Хавбек "Краснодара" Вандерсон продолжит карьеру в "Интернасьонале".
Сообщается, что бразильский клуб арендовал игрока до конца 2022 года с возможностью выкупа.
Вандерсон выступает за "быков" с 2017 года. На счету бразильца 17 голов и 21 ассист в 130 играх.
Напомним, что Вандерсон не стал разрывать соглашение с "Краснодаром", а предпочел уход в аренду.
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