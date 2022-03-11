"Интернасьонал" арендовал хавбека "Краснодара"

Фото: инстаграм Вандерсона

Хавбек "Краснодара" Вандерсон продолжит карьеру в "Интернасьонале".

Сообщается, что бразильский клуб арендовал игрока до конца 2022 года с возможностью выкупа.

Вандерсон выступает за "быков" с 2017 года. На счету бразильца 17 голов и 21 ассист в 130 играх.

Напомним, что Вандерсон не стал разрывать соглашение с "Краснодаром", а предпочел уход в аренду.

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