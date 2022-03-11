Английские фанаты поддержали Абрамовича

Фото твиттер "Челси"

Стала известна реакция английских фанатов на санкции против владельца "Челси" Романа Абрамовича.

Отметим, что мнение людей разделилось, но большая часть поддержала российского бизнесмена.

Ниже мы приведем некоторые комментарии фанатов в соцсетях:

"Началась кампания по уничтожению "Челси".

"Я не люблю этот клуб, однако это всё равно несправедливо!"

"Дайте человеку спокойно жить! Зачем его винить в мировом кризисе?!"

"Лучший владелец в истории футбольных клубов".

"Я болельщик "Ливерпуля", однако считаю это возмутительным. Нет никаких доказательств того, что Абрамович замешан в чём-то зловещем. Эта пиар-ход правительства".

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