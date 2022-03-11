В "Зените" отреагировали на ситуацию с Тимощуком
Фото: инстаграм Тимощука
Пресс-служба "Зенита" сделала заявление касательно решения КДК УАФ о лишении Анатолия Тимощука тренерской лицензии.
"Анатолий Тимощук - большой профессионал, который отличался добросовестным отношением к делу в каждой стране, где играл как спортсмен и работал как тренер.
Уверенность в его тренерской квалификации не поддается никакому сомнению. То же самое касается и его человеческих качеств. Считаем, что решения, принятые ФФУ не обдуманы и являются жестом политической манипуляции. Хотим также напомнить, что футбол должен оставаться вне политики и не быть частью политической игры. Интересы своего тренера ФК "Зенит" продолжит отстаивать в CAS", - заявили в клубе.
Напомним, что Тимощук входит в тренерский штаб "Зенита" с 2017 года.
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