"Челси" готовится к крупным финансовым проблемам

Теги челсироман абрамович

"Челси" готовится к крупным финансовым проблемам

"Челси" находится на грани финансового краха.

Как сообщает The Times, в ближайшее время правительство Великобритании может заморозить банковские счета клуба.

Напомним, что ранее были ведены санкции против владельца клуба Романа Абрамовича. Это привело к уходу титульного спонсора "Челси".

Абрамович пытается продать клуб, однако санкции намного усложнили проведение сделки.

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