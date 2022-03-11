Салах отклонил предложение "Ливерпуля" о новом контракте

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Салах отклонил предложение "Ливерпуля" о новом контракте Фото: инстаграм Салаха

"Ливерпуль" испытывает проблемы в переговорах с нападающим Мохамедом Салахом о новом контракте.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, 29-летний египтянин отклонил последнее предложение клуба, так как его не устроили условия соглашения.

При этом Салах не хочет покидать "Ливерпуль", однако он требует от клуба улучшить условия.

Действующий контракт Салаха с "Ливерпулем" истекает летом 2023 года.

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