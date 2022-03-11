Два топ-клуба АПЛ нацелились на Лаутаро Мартинеса

Теги манчестер ситиливерпульинтер миланлаутаро мартинестрансферы

Два топ-клуба АПЛ нацелились на Лаутаро Мартинеса Фото инстаграм Лаутаро Мартинеса

Форвард "Интера" Лаутаро Мартинес может продолжить карьеру в АПЛ.

По сведениям Inter Xtra, в услугах 24-летнего аргентинца заинтересованы "Ливерпуль" и "Манчестер Сити". Оба клуба поборются за игрока ближайшим летом.

Соглашение Мартинеса с клубом рассчитано до лета 2026 года. Его трансферная стоимость оценивается в 80 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Лаутаро 16 голов и две результативные передачи в 37 играх.

Читайте также: Агент Лаутаро отреагировал на информацию о возможной продаже форварда. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Американские инвесторы готовы купить "Наполи"

Американские инвесторы готовы купить "Наполи"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов