Два топ-клуба АПЛ нацелились на Лаутаро Мартинеса

Фото инстаграм Лаутаро Мартинеса

Форвард "Интера" Лаутаро Мартинес может продолжить карьеру в АПЛ.

По сведениям Inter Xtra, в услугах 24-летнего аргентинца заинтересованы "Ливерпуль" и "Манчестер Сити". Оба клуба поборются за игрока ближайшим летом.

Соглашение Мартинеса с клубом рассчитано до лета 2026 года. Его трансферная стоимость оценивается в 80 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Лаутаро 16 голов и две результативные передачи в 37 играх.

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