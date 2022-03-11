Американские инвесторы готовы купить "Наполи"
Фото твиттер "Наполи"
Американские инвесторы из компании Sixth Street готовы выкупить "Наполи".
Как сообщает Football Italia, владелец клуба Аурелио Де Лаурентис готов продать "Наполи" за 700 миллионов евро.
Де Лаурентис является владельцем неаполитанского клуба с 2004 года. За этот период клуб трижды становился обладателем Кубка Италии и один раз Суперкубка Италии.
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|Интер Милан
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|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17