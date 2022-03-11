"Бавария" и "Ювентус" вступили в борьбу за хавбека "Аякса"

Фото: инстаграм Райана Гравенберча

Хавбек "Аякса" Райан Гравенберч попал в сферу интересов европейских топ-клубов.

Как сообщает журналист Николо Скира, к 19-летнему футболисту проявляют интерес "Бавария" и "Ювентус". Раньше также был интерес со стороны "Барселоны".

Соглашения игрока с клубом истекает летом 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Гравенберча один гол и шесть результативных передач в 34 играх.

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