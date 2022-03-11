ПСЖ ищет нового спортивного директора на замену Леонардо
Фото: instagram
Руководство ПСЖ недовольно работой спортивного директора клуба Леонардо.
Как сообщает Tuttomercatoweb, парижане занимаются поиском нового кандидата на этот пост. Клуб рассматривает кандидатуру Фабио Паратичи из "Тоттенхэма".
Итальянец работает в "Тоттенхэме" с июня 2021 года. Ранее он входил в структуру "Ювентуса".
Леонардо занимает пост спортивного директора ПСЖ с 2019 года.
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|Команда
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|Марсель
|28
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|4
|Лилль
|28
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|5
|Ницца
|28
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|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13