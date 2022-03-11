ПСЖ ищет нового спортивного директора на замену Леонардо

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Руководство ПСЖ недовольно работой спортивного директора клуба Леонардо.

Как сообщает Tuttomercatoweb, парижане занимаются поиском нового кандидата на этот пост. Клуб рассматривает кандидатуру Фабио Паратичи из "Тоттенхэма".

Итальянец работает в "Тоттенхэме" с июня 2021 года. Ранее он входил в структуру "Ювентуса".

Леонардо занимает пост спортивного директора ПСЖ с 2019 года.

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