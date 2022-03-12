Бензема высказался о хет-трике в ворота ПСЖ

Фото: инстаграм Бензема

Форвард "Реала" Карим Бензема прокомментировал победу над ПСЖ (3:1) в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Напомним, что француз стал автором хет-трика в том матче.

"Это был незабываемый вечер. Мы прошли дальше, атмосфера была невероятная, мы забивали и сотворили камбэк. Не знаю, лучшая ли это моя игра за "Реал", ведь был еще финал Лиги Чемпионов против "Ливерпуля". Это был грандиозный матч, но не только для меня, а для всех.

Может, это лучший сезон в моей карьере, потому что я стремлюсь к тому, чтобы каждый сезон был лучше предыдущего", - приводит слова Бензема Marca.

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