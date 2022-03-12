"Лилль" и "Сент-Этьен" не выявили победителя в матче Лиги 1
Фото: твиттер "Лилля"
В рамках 28-го тура французской Лиги 1 "Лилль" сыграл вничью с "Сент-Этьеном".
"Лилль" смог подняться на шестую строчку, "Сент-Этьен" - на 16-ю.
"Лилль" - "Сент-Этьен" 0:0
"Лилль": Лео Жардим, Челик, Фонте, Ботман, Тиагу Джало, Гудмундссон (Веа, 78), Бен-Арфа (Жегрова, 61), Шека, Саншеш (Онана, 25), Бамба, Дэвид (Йылмаз, 61).
"Сент-Этьен": Бернардони, Мукуди, Сако, Наде, Колодзейчак, Будебуз (Сако, 71), Камара, Гурна-Дуат (Муэффек, 86), Тиуб, Буанга (Аушиш, 86), Норден (Хазри, 60).
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|Команда
|М
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|28
|50
|4
|Лилль
|28
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|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13