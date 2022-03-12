"Лилль" и "Сент-Этьен" не выявили победителя в матче Лиги 1

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"Лилль" и "Сент-Этьен" не выявили победителя в матче Лиги 1Фото: твиттер "Лилля"

В рамках 28-го тура французской Лиги 1 "Лилль" сыграл вничью с "Сент-Этьеном".

"Лилль" смог подняться на шестую строчку, "Сент-Этьен" - на 16-ю.

"Лилль" - "Сент-Этьен" 0:0

"Лилль": Лео Жардим, Челик, Фонте, Ботман, Тиагу Джало, Гудмундссон (Веа, 78), Бен-Арфа (Жегрова, 61), Шека, Саншеш (Онана, 25), Бамба, Дэвид (Йылмаз, 61).

"Сент-Этьен": Бернардони, Мукуди, Сако, Наде, Колодзейчак, Будебуз (Сако, 71), Камара, Гурна-Дуат (Муэффек, 86), Тиуб, Буанга (Аушиш, 86), Норден (Хазри, 60).    

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