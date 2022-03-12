"Атлетико" одолел "Кадис" в матче Ла Лиги

Фото: твиттер "Атлетико"

В стартовом матче 28-го тура испанской Ла Лиги "Атлетико" одержал победу над "Кадисом".

Благодаря победе "матрасники" сместили "Барселону" с 3-го места, однако у каталонцев есть две игры в запасе.

"Атлетико" - "Кадис" 2:1

Голы: Жоау Феликс, 3 - 1:0, Негредо, 45 - 1:1, де Пауль, 68 - 2:1

"Атлетико": Облак, Савич, Хименес (Фелипе, 83), Рейнилду, Карраско (Корреа, 60), Коке (Лоди, 46), Эррера, де Пауль, Льоренте, Гризманн (Суарес, 60), Жоау Феликс (Серрано, 83).

"Кадис": Ледесма, Акапо (Карселен, 87), Эрнандес, Виктор Чуст, Эспино (Переа, 90), Алькарас, Сан-Эметерио (Лукас Перес, 73), Собрино (Алекс Фернандес, 73), Негредо, Лосано, Идрисси.

Удаление: Серрано (88).

Читайте также: "Барселона" не смогла обыграть "Галатасарай" в Лиге Европы. | http://soccernews.ru