Американский миллиардер нацелен на покупку "Челси"

СМИ сообщают об очередном желающем купить "Челси".

Как сообщает Tribalfootball, в покупке клуба заинтересован американский миллиардер Ник Кэнди. Для этого он готов привлечь несколько инвесторов из США.

Отмечается, что 49-летний бизнесмен является фанатом "Челси". Он планирует посетить ближайшую игру "синих" против "Ньюкасла".

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