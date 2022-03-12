Американский миллиардер нацелен на покупку "Челси"

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Американский миллиардер нацелен на покупку "Челси"

СМИ сообщают об очередном желающем купить "Челси".

Как сообщает Tribalfootball, в покупке клуба заинтересован американский миллиардер Ник Кэнди. Для этого он готов привлечь несколько инвесторов из США.

Отмечается, что 49-летний бизнесмен является фанатом "Челси". Он планирует посетить ближайшую игру "синих" против "Ньюкасла".

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