"Атлетико" может продать Фелиша, но при одном условии

Фото твиттер "Атлетико"

"Атлетико" может рассмотреть вариант с продажей вингера Жоау Фелиша.

Как сообщает Goal.com, "матрасники" не горят желанием расставаться с 22-летним португальцем, однако клуб может пойти на такой шаг, если не попадет в Лигу Чемпионов на следующий сезон.

Отмечается, что агент португальца Жорже Мендеш выступает за уход своего клиента в другой клуб.

В этом сезоне Фелиш провел 28 игр, забил 8 голов и отдал 4 ассиста.

Читайте также: Джеррард зовёт Суареса в "Астон Виллу". | http://soccernews.ru