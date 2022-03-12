"Атлетико" может продать Фелиша, но при одном условии

Теги атлетико мадриджоау фелиш

"Атлетико" может продать Фелиша, но при одном условии Фото твиттер "Атлетико"

"Атлетико" может рассмотреть вариант с продажей вингера Жоау Фелиша.

Как сообщает Goal.com, "матрасники" не горят желанием расставаться с 22-летним португальцем, однако клуб может пойти на такой шаг, если не попадет в Лигу Чемпионов на следующий сезон.

Отмечается, что агент португальца Жорже Мендеш выступает за уход своего клиента в другой клуб.

В этом сезоне Фелиш провел 28 игр, забил 8 голов и отдал 4 ассиста.

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