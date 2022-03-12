"Рома" все еще заинтересована в хавбеке "Арсенала"

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"Рома" все еще заинтересована в хавбеке "Арсенала" Фото: инстаграм Джаки

"Рома" сохраняет интерес к хавбеку "Арсенала" Граниту Джаке.

Как сообщает Transfer News Central, римский клуб намерен подписать 29-летнего футболиста во время летнего трансферного окна.

Отмечается, что в услугах швейцарца лично заинтересован наставник команды Жозе Моуринью.

Соглашение Джаки с клубом рассчитано до лета 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

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