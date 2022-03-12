Главные новости дня: 11 марта

Теги атлетико мадридзолотой мячанатолий тимощукспартак москвакраснодарнеймаркарим бензема

Главные новости дня: 11 мартаФото: твиттер "Атлетико"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 11 марта.

"Атлетико" одолел "Кадис" в матче Ла Лиги.

Клубы РПЛ попросили отменить вылет в ФНЛ и лимит на легионеров.

"Матч ТВ" лишился трансляций ещё двух футбольных чемпионатов.

Критерии вручения "Золотого мяча" будут изменены.

Назван лучший игрок недели в Лиге Европы.

На Украине приняли жёсткое решение по Анатолию Тимощуку.

"Спартак" выиграл суд у Шамиля Газизова.

"Интернасьонал" арендовал хавбека "Краснодара".

ПСЖ решил продать Неймара летом.

"Реал" готовит новый контракт для Карима Бензема.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Атлетико" может продать Фелиша, но при одном условии

"Атлетико" может продать Фелиша, но при одном условии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов