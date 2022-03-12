Главные новости дня: 11 марта

Фото: твиттер "Атлетико"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 11 марта.

"Атлетико" одолел "Кадис" в матче Ла Лиги.

Клубы РПЛ попросили отменить вылет в ФНЛ и лимит на легионеров.

"Матч ТВ" лишился трансляций ещё двух футбольных чемпионатов.

Критерии вручения "Золотого мяча" будут изменены.

Назван лучший игрок недели в Лиге Европы.

На Украине приняли жёсткое решение по Анатолию Тимощуку.

"Спартак" выиграл суд у Шамиля Газизова.

"Интернасьонал" арендовал хавбека "Краснодара".

ПСЖ решил продать Неймара летом.

"Реал" готовит новый контракт для Карима Бензема.

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