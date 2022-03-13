Голкипера "Сочи" увезли на скорой во время матча с "Химками"
Фото: твиттер "Сочи"
Вратарь "Сочи" Денис Адамов травмировался в концовке игры против "Химок" (0:0).
В компенсированное время 24-летний голкипер жестко столкнулся с игроком соперника Александром Руденко. После этого Адамов вынужден был покинуть поле на носилках и его отправили на скорой помощи в больницу для обследования.
"Жизни и здоровью вратаря в данный момент ничего не угрожает, его состояние стабильное. По решению медицинского штаба, Денис останется в Москве для проведения более углублённого обследования. О дальнейшем состоянии футболиста мы сообщим дополнительно.
Желаем Денису здоровья и ждём его скорейшего возвращения на поле. Спасибо за вашу поддержку и тёплые слова в адрес Дениса!" - говорится в заявлении "Сочи".
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