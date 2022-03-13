"Рубин" и Уремович приостановили контракт

Фото: инстаграм Уремовича

"Рубин" сообщил о приостановке контракта с защитником Филипом Уремовичем.

Ранее ФИФА разрешила легионерам из России и Украины покинуть свои клубы до окончания сезона.

Напомним, что зимой "Герта" предлагала за Уремовича 3,5 миллиона евро, однако "Рубин" потребовал больше.

Уремович выступает за "Рубин" с 2018 года. В этом сезоне он провел 21 матч, но результативными действиями не отличился.

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