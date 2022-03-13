"Севилья" потеряла очки в матче с "Райо Вальекано"

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"Севилья" потеряла очки в матче с "Райо Вальекано"Фото: твиттер "Севильи"

В рамках 28-го тура испанской Ла Лиги "Севилья" сыграла вничью с "Райо Вальекано".

"Севилья" по-прежнему занимает второе место. Отставание от лидирующего "Реала" составляет 7 очков. "Райо Вальекано" поднялся на 13-е место.

"Райо Вальекано" - "Севилья" 1:1

Голы: Бебе, 46 - 1:0, Дилэйни, 63 - 1:1

"Райо Вальекано": Димитриевски, Балиу, Суарес, Катена, Фран Гарсия, Комесанья, Оскар Валентин, Нтека (Силла, 74), Трехо (Сисс, 86), Бебе (Эрнандес, 64), Гвардиола.

"Севилья": Буну, Навас (Корона, 55), Гудель, Кунде, Аугустинссон (Акунья, 54; Кармона, 67), Ракитич, Дилэйни, Окампос, Оливер Торрес (Эн-Несири, 72), Мунир (Марсьяль, 54), Рафа Мир.  

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