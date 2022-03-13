"Севилья" потеряла очки в матче с "Райо Вальекано"
Фото: твиттер "Севильи"
В рамках 28-го тура испанской Ла Лиги "Севилья" сыграла вничью с "Райо Вальекано".
"Севилья" по-прежнему занимает второе место. Отставание от лидирующего "Реала" составляет 7 очков. "Райо Вальекано" поднялся на 13-е место.
"Райо Вальекано" - "Севилья" 1:1
Голы: Бебе, 46 - 1:0, Дилэйни, 63 - 1:1
"Райо Вальекано": Димитриевски, Балиу, Суарес, Катена, Фран Гарсия, Комесанья, Оскар Валентин, Нтека (Силла, 74), Трехо (Сисс, 86), Бебе (Эрнандес, 64), Гвардиола.
"Севилья": Буну, Навас (Корона, 55), Гудель, Кунде, Аугустинссон (Акунья, 54; Кармона, 67), Ракитич, Дилэйни, Окампос, Оливер Торрес (Эн-Несири, 72), Мунир (Марсьяль, 54), Рафа Мир.
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|Команда
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|О
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14